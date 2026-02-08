Сроки подачи заявлений на ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году продлили

В Министерстве образования Московской области сообщили о продлении сроков подачи заявлений на участие в Государственной итоговой аттестации в 2026 году. Теперь заявления на ЕГЭ можно подать до 2 февраля включительно, а на ОГЭ — до 2 марта включительно.

Заявление на участие в экзаменах можно подать несколькими способами. Один из них — через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Для этого необходимо перейти в раздел «Образование», выбрать подраздел «Школы» и воспользоваться услугой «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен». Также можно воспользоваться мобильным приложением «Добродел», выбрав в нем раздел «Все услуги», а затем «Образование».

Подать заявление может сам участник, его законный представитель или уполномоченное лицо по нотариальной доверенности. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

«Подать заявление после установленного срока возможно при наличии уважительных причин, подтвержденных документально», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.