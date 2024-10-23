Сроки оказания земельных услуг сократят в Подмосковье в 2025 году

С 1 января 2025 года Министерство имущественных отношений Подмосковья перейдет на новый формат работы. Несмотря на это, граждане, как и прежде, смогут подавать заявления и получать результаты через региональный портал госуслуг.

Сегодня все услуги блока доступны в электронном формате. Ежегодно в Московской области предоставляется около 260 тысяч таких услуг. Основной приоритет — улучшение качества и сокращение сроков их оказания, а также снижение количества отказов благодаря новым цифровым решениям.

«Несмотря на то, что в данном направлении уже много сделано, задача по-прежнему является актуальной, поэтому мы планируем сделать еще один шаг в сторону повышения качества предоставляемых услуг ведомством», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства сделал акцент на сокращении сроков предоставления услуг и снижении процента отказов.