Сроки оказания кадастровых услуг сократили в Подмосковье благодаря цифровизации

Современные технологии кардинально меняют работу служб, отвечающих за недвижимость. О том, как цифровизация упрощает и ускоряет получение кадастровых услуг для жителей, рассказала директор Роскадастра Подмосковья Наталья Адигамова.

В работу публично-правовой компании активно внедряют автоматизированные системы, в том числе программы для быстрой обработки картографических данных.

«Мы делаем упор на сервисы для клиента, которые ему не видны, но работают с точки зрения прохождения документов внутри ведомства», — пояснила Наталья Адигамова.

Цифровизация напрямую влияет на качество и сокращение сроков оказания услуг.

Так, чтобы избавить людей от необходимости личных визитов, специалисты помогают дистанционно подать документы через многофункциональные центры.

Адигамова добавила, что Роскадастр предоставляет большой объем данных исключительно в цифровом виде.

Несмотря на то что полностью исключить ручной труд пока невозможно, большая часть процессов уже переведена в электронную форму, что делает взаимодействие жителей с компанией максимально удобным.