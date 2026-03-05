Сроки благоустройства Тарутинского проезда назвали в администрации Подольска

Дорогу в Тарутинском проезде благоустроят после завершения строительства многоквартирных домов. Как сообщили в администрации городского округа, пока идут работы, сделать здесь полноценную дорогу с асфальтом и открыть ее для общего пользования нельзя — это противоречит и проекту, и закону.

Участок входит в проект строительства жилого комплекса «Бородино». Его планируют завершить вместе с третьей очередью застройки, включающей в себя строительство четырех многоквартирных домов.

Сейчас земля находится в аренде у застройщика. Действующих разрешений на строительство у него не имеется. Проезд имеет временный строительный статус и нужен для подвоза материалов и техники. Ограничения движения по стройплощадке введены ради безопасности, чтобы избежать аварий.