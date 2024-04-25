Срок выдачи жилищных сертификатов сиротам продлили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 11:57 Срок выдачи жилищных сертификатов сиротам продлили в Подмосковье Медиасток.рф

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Мособлдума увеличила сроки выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам. Закон приняли на 83-м заседании парламента.

Срок выдачи сертификатов продлен с 1 ноября до 16 декабря. Дети-сироты, которые переехали в Московскую область и которым по законодательству положено жилье, теперь также смогут получить сертификат.

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье остается лидером по предоставлению квартир детям-сиротам. Жильем обеспечены 4,8 тысячи детей, из бюджета региона выделено 17,8 миллиарда рублей. В прошлом году новоселье отметили 766 человек, из них 320 получили сертификаты для самостоятельной покупки недвижимости.

«За первый квартал 2024 года 10 человек получили квартиры и 35 детей-сирот приобрели жилье в собственность, реализовав жилищный сертификат», — сказал Игорь Брынцалов.

До конца года планируется обеспечить жильем более 760 детей-сирот. На эти цели в бюджете предусмотрено свыше трех миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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