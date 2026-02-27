Срок приема заявок на «Социальную ипотеку» для учителей в Подмосковье продлили

В Московской области продлили срок подачи заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для учителей. Теперь подать необходимые документы можно до 27 марта 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках программы регион полностью оплачивает стоимость квартиры, а учитель выплачивает только проценты по кредиту. Документы можно подать через Региональный портал государственных услуг или по электронному адресу: soc-ipoteka@mo-kuro.ru.

Программа предназначена для учителей со стажем педагогической работы на территории Российской Федерации не менее 5 лет по следующим специальностям: начальные классы, математика, русский язык и литература, биология, физика, химия, информатика и ИКТ. Требования к участникам — женщины до 50 лет, мужчины до 55 лет.

Кроме того, молодые учителя до 35 лет, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории Московской области не менее 3 лет, также могут претендовать на участие в данной программе независимо от специальности.

За дополнительной информацией и консультациями можно обращаться по телефонам: +7 (499) 189-59-51, доб. 305 +7 (498) 602-10-13 +7 (498) 602-11-49