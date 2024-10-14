Срок получения статуса резидента ОЭЗ сократили в Подмосковье до 15 дней

Сроки вынесения заключения о присвоении статуса резидента особой экономической зоны сократили в Подмосковье. Раньше на предоставление услуги отводили 40 дней, теперь — 15. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Необходимо отметить, что мы в Московской области стараемся максимально сократить и этот срок», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Нововведения позволят резидентам более оперативно менять свою инвестиционную стратегию в зависимости от обстоятельств. Отмечается, что в Московской области также учредили новый коллегиальный орган. Им стала Комиссия по рассмотрению документов, представляемых для заключения или изменения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ региона.

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