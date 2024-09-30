Прямой и быстрый выезд к МКАД. Андрей Воробьев назвал срок открытия тоннеля в Путилкове

Андрей Воробьев: новый тоннель к Путилковскому шоссе откроют в 2025 году

Два новых путепровода откроют в этом году в Красногорске, а в следующем — тоннель до Путилковского шоссе. Он обеспечит прямой выезд на МКАД для живущих в ЖК «Большое Путилково», рассказал Андрей Воробьев . Его достроят в первом полугодии 2025-го.

Ранее с двух до четырех полос расширили проблемный участок от Проектируемого проезда до малоэтажной частной застройки. На следующем этапе — открытие тоннеля.

В «Большом Путилкове» проживают 12 тысяч человек. Благодаря нескольким этапам реконструкции шоссе здесь уже обустроили тротуары, велодорожку, освещение, светофоры.

«Строительство тоннеля планируем завершить в первом полугодии 2025-го. Идут масштабные работы по всему тому, что позволит нам сделать выезд из микрорайона Путилково уже совершенно другого качества. И это лишь часть работ», — отметил Андрей Воробьев.

В 2026 году эти новые объекты позволят нам заметно улучшить здесь транспортную доступность прилегающих населенных пунктов.

Тоннель, который сдадут в 2025 году, станет частью строящейся дороги Путилково — Пятницкое шоссе.

Он даст дополнительный доступ к Пятницкому шоссе и обеспечит прямой съезд в сторону МКАД еще и жителям соседнего комплекса «Путилково», со Сходненской улицы.

Все это улучшит транспортную доступность более чем для 27 тысяч жителей микрорайона и минимум для 100 тысяч водителей, которые ежедневно пользуются этими маршрутами.

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