Прямой и быстрый выезд к МКАД. Андрей Воробьев назвал срок открытия тоннеля в Путилкове
Андрей Воробьев: новый тоннель к Путилковскому шоссе откроют в 2025 году
Два новых путепровода откроют в этом году в Красногорске, а в следующем — тоннель до Путилковского шоссе. Он обеспечит прямой выезд на МКАД для живущих в ЖК «Большое Путилково», рассказал Андрей Воробьев. Его достроят в первом полугодии 2025-го.
В «Большом Путилкове» проживают 12 тысяч человек. Благодаря нескольким этапам реконструкции шоссе здесь уже обустроили тротуары, велодорожку, освещение, светофоры.
Ранее с двух до четырех полос расширили проблемный участок от Проектируемого проезда до малоэтажной частной застройки. На следующем этапе — открытие тоннеля.
«Строительство тоннеля планируем завершить в первом полугодии 2025-го. Идут масштабные работы по всему тому, что позволит нам сделать выезд из микрорайона Путилково уже совершенно другого качества. И это лишь часть работ», — отметил Андрей Воробьев.
Также стартовало строительство дороги Путилково — Пятницкое шоссе и дублера Пятницкого шоссе.
В 2026 году эти новые объекты позволят нам заметно улучшить здесь транспортную доступность прилегающих населенных пунктов.
Андрей Воробьев
Тоннель, который сдадут в 2025 году, станет частью строящейся дороги Путилково — Пятницкое шоссе.
Он даст дополнительный доступ к Пятницкому шоссе и обеспечит прямой съезд в сторону МКАД еще и жителям соседнего комплекса «Путилково», со Сходненской улицы.
Все это улучшит транспортную доступность более чем для 27 тысяч жителей микрорайона и минимум для 100 тысяч водителей, которые ежедневно пользуются этими маршрутами.
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