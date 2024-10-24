Полчаса вместо двух в пути. Андрей Воробьев — о запуске Мытищинской хорды в декабре

Андрей Воробьев: Мытищинскую хорду в Подмосковье откроют в декабре

Движение по Мытищинской хорде запустят в декабре. Дорога станет Северным дублером МКАД, заберет транзитный поток и разгрузит несколько шоссе. Это проект, включающий в себя 11 мостов и путепроводов, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Мытищинская хорда также известна как трасса Виноградово — Болтино — Тарасовка. Это масштабный концессионный проект, то есть тот, что реализуют при участии инвесторов. Готовность дороги достигла 95%.

«Новая четырехполосная трасса длиной 16,1 километра соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским — здесь мы как раз продолжаем реконструкцию», — отметил Андрей Воробьев.