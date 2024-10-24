Полчаса вместо двух в пути. Андрей Воробьев — о запуске Мытищинской хорды в декабре
Андрей Воробьев: Мытищинскую хорду в Подмосковье откроют в декабре
Движение по Мытищинской хорде запустят в декабре. Дорога станет Северным дублером МКАД, заберет транзитный поток и разгрузит несколько шоссе. Это проект, включающий в себя 11 мостов и путепроводов, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Мытищинская хорда также известна как трасса Виноградово — Болтино — Тарасовка. Это масштабный концессионный проект, то есть тот, что реализуют при участии инвесторов. Готовность дороги достигла 95%.
«Новая четырехполосная трасса длиной 16,1 километра соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским — здесь мы как раз продолжаем реконструкцию», — отметил Андрей Воробьев.
Включая Афанасовское и Пироговское шоссе, магистрали станут единым дорожным узлом. Они улучшат дорожную ситуацию в Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Пушкино и в северо-восточной части Москвы.
Жители будут быстрее добираться до точки назначения. Например, из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню смогут добраться всего за полчаса вместо двух.
Андрей Воробьев
Из 11 мостов и путепроводов готовы уже девять, два — на стадии завершения. Шесть новых развязок соединят восемь населенных пунктов.
Это деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки, Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка.
Изменения почувствуют минимум 850 тысяч человек, проживающих в этом направлении. Благодаря системе «Свободный поток» проезд будет доступен в том числе по транспондеру.