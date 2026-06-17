Срочные работы на электросетях провели в Малой Сетуни Одинцовского округа

Жители деревни Малая Сетунь получили более надежное электроснабжение после срочных работ рядом с домом № 10. Специалисты Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» заменили изношенную воздушную линию за одни сутки.

Энергетики демонтировали поврежденную опору на пересечении дорог и установили новую анкерную опору на двух стойках. Такая конструкция удерживает провод на поворотах и в местах повышенной нагрузки. Теперь риск отключений из-за старого провода и дефектной опоры стал ниже.

Также специалисты смонтировали 340 метров современной изолированной воздушной линии электропередачи. Изолированный провод лучше защищен от внешних воздействий, веток деревьев и сложной погоды.

Старая линия и дефектная опора могли стать причиной внезапного отключения. Особенно это важно для жителей ближайших домов, где электричество нужно каждый день: для отопительного оборудования, холодильников, освещения, насосов и бытовой техники. После замены линия стала устойчивее к нагрузкам, а новая опора безопаснее для участка рядом с дорогой и жилой застройкой.