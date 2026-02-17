Сретенский молодежный бал прошел в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре 13 февраля состоялся Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня. Участниками мероприятия стали студенты местного техникума, которые на протяжении нескольких недель готовились к этому событию.

Ребята под руководством заслуженного работника культуры Московской области Светланы Савиной разучивали сложные элементы полонеза, вальса и старинных танцев, постигали премудрости светского этикета, а также тщательно продумывали детали костюмов и причесок.

Кульминацией вечера стало подведение итогов в номинациях. Лучшей парой бала жюри признало Ксению Латушкину и Павла Леонова. Приз зрительских симпатий завоевали Михаил Целовальников и Дарья Борисова. Титулы Короля и Королевы бала достались Михаилу Леонтьеву и Алине Назариковой.

Особенно трогательно своими впечатлениями от праздника поделились студентки-первокурсницы Ксения Александрова и Дарья Короткова: «Для нас Сретенский бал стал настоящим погружением в сказку. В обычной студенческой жизни мы привыкли к кроссовкам и быстрому ритму, а здесь время как будто остановилось. Мы разучивали сложные па полонеза и вальса, вникали в тонкости светского этикета — важно было не просто красиво танцевать, но и правильно себя держать. Мы очень рады, что у нас в техникуме поддерживаются такие традиции, которые объединяют молодежь через красоту и культуру. А еще нас пригласили выступить на Дне города, и мы с радостью согласились».

Бал, который сразу полюбился жителям, теперь стал доброй традицией. В этом году участие в нем приняли 22 человека. По словам организаторов из Можайского КДЦ, главная цель события — дать молодежи возможность прикоснуться к культуре XIX века и почувствовать единение через танец и историю.