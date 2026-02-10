Среднюю школу №9 в Луховицах капитально отремонтируют в 2027 году

В Луховицах продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №9. Демонтаж конструкций завершили уже на 50%.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что здание площадью почти 2,7 тысячи квадратных метров построили в 1994 году.

Подрядчик обновит внутренние помещения, лестничные пролеты, санузлы, окна, двери, а также инженерные системы.

Кроме того, рабочие заменят кровлю, утеплят фасад, а также отремонтируют пол и стены в спортивном зале и установят новые снаряды. В пищеблоке появится новое оборудование. Кроме того, запланирована модернизация систем видеонаблюдения и безопасности.

Позже в школе установят современные мебель и технику, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Их завершат в следующем году.