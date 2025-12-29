Среднюю школу № 5 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года
Капитальный ремонт средней школы № 5 продолжается в Наро-Фоминске. Учебное заведение расположено на Профсоюзной улице.
Работы завершили уже более чем на четверть. На объекте трудятся 55 человек, которые используют одну единицу техники.
«Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж окон и инженерных коммуникаций», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Специалисты также обновят входные группы, заменят системы канализации, отопления и вентиляции. Позже в школе установят современные мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.
Работы проводят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры региона в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».
Обновленное учебное заведение планируют открыть 1 сентября 2026 года.