Среднюю школу № 5 в Хотькове откроют после капремонта в 2026 году

На улице Пушкина в Хотькове Сергиево-Посадского округа продолжаются работы по капитальному ремонту школы № 5. Открыть обновленное образовательное учреждение планируют 1 сентября 2026 года.

По проекту в здании, построенном в 1964 году и расположившемся на более чем четырех тысячах квадратных метров, проведут внутренние отделочные работы, устроят входные группы, заменят все инженерные коммуникации и сантехнику.

Кроме того, капремонт предусматривает модернизацию систем пожарной безопасности и видеонаблюдения. После него в школу завезут новую мебель и оборудование, а на территории проведут благоустройство.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».