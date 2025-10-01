Среднюю школу № 10 капитально отремонтируют в деревне Кабаново в 2026 году

Среднюю школу №10 в деревне Кабаново в Орехово-Зуевском городском округе капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Работы проведет компания «Элитспецстрой».

Площадь школы 1963 года постройки составляет почти 1,8 тысячи квадратных метров. В здании обновят фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации и сантехнику. Кроме того, специалисты установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Ремонт проведут во всех внутренних помещениях, в том числе в пищеблоке и спортивном зале. Кроме того, запланировано благоустройство территории возле школы, установка современной мебели и новой техники.

Работы пройдут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Московской области, который реализуют по национальному проекту «Молодежь и дети».