Среднюю школу «Наши традиции» в поселке Хорлово отремонтируют в 2026 году

В поселке Хорлово в городском округе Воскресенск пройдет капитальный ремонт средней школы «Наши традиции». Здание расположено на Советской улице.

Подрядчик «СК Молния» обновит фасад и кровлю, модернизирует инженерные сети, а также установит системы пожарной безопасности и камеры видеонаблюдения.

Ремонт охватит все помещения, в том числе пищеблок и спортивный зал. В школе появятся новые мебель и техника, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы в здании площадью почти три тысячи квадратных метров проведут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Московской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленная школа откроет двери для учеников в сентябре 2026 года.