В минувшие выходные в Королеве произошла крупная авария на сетях водоснабжения. Во время реконструкции сетей экскаватор повредил трубу, после чего коммуникации автоматически перекрылись. Благодаря слаженной работе специалистов водоснабжение удалось быстро восстановить. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил аварийные службы и напомнил о большой программе модернизации сетей.

Авария произошла во время проведения работ на водоводе — экскаватор случайно повредил старую трубу, после чего сети автоматически перекрылись. В результате без воды остался весь Королев. На место направили специалистов МЧС и аварийные службы, в том числе из соседних округов.

«Я хотел бы сказать слова благодарности всем предприятиям и общественникам. Все среагировали оперативно, глава вместе с командой информировал жителей. Плюс 28 градусов и нет воды — ничего приятного в этом быть не может, но мы досрочно, уже в 19:00, начали поднимать давление», — сказал губернатор.

Он напомнил, что в Подмосковье активно обновляют сети водоснабжения. Специалисты меняют оборудование и трубы, промывают резервуары и строят новые очистные сооружения.

«Мы 11 очистных строим, восемь уже построены, на очереди еще 10. Это огромная программа в рамках нацпроекта. Какие-то уже сдаются, какие-то выходят на стройку. Кроме очистных вся сеть должна соответствовать современным стандартам», — сказал он.

Авария в Королеве произошла во время обновления устаревших коммуникаций. Изношенные трубы меняют на прочные пластиковые.