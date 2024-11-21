Три медика в Дмитрове вошли в топ-100 лучших врачей Подмосковья

Три врача из Дмитровской больницы были признаны лучшими в регионе и стали победителями престижной премии «Подмосковный врач». Конкурс проходил в несколько этапов, включая тестирование, практические задания и решение ситуационных задач.

В этом году премия проводилась в третий раз и заявок было очень много. К участию допускались врачи, прошедшие строгий отбор. Все победители были выбраны экспертной комиссией, в состав которой входили опытные специалисты из области медицины.

Врачи из Дмитрова вошли в список 100 лучших. Победителями стали врач общей практики Наталия Бельская, терапевт Олеся Панина и детский эндокринолог Наталия Сергеева. Все они получат награду 180 тысяч рублей.

Награждение победителей состоится в декабре. Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин поздравил врачей с высокими наградами и поблагодарил за их труд.

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