Спутник «Умка-2» начали собирать школьники в Подольске

Создатели спутника «Умка-1» собрались в стенах родной школы № 29, чтобы начать работать над новым проектом. Первая версия «Умки» уже более двух лет кружит по орбите Земли.

Ребята периодически получают снимки из космоса. Выпускница подольского лицея Ламара Дургарян рассказала, что, помимо полезной нагрузки, через спутник можно также транслировать картинки формата SSTV.

«Например, я загружала изображения ребят, которые здесь учатся. Также там был рисунок моего младшего брата. И эти картинки принимают из разных стран, из России в том числе, с разных точек», — пояснила Ламара Дургарян.

Следить за своим спутником ученики могут прямо из центра управления полетами, расположенного в школе. С помощью карты можно в реальном времени посмотреть, где пролетает космический аппарат, а также заранее навести на спутник антенну и принимать с него данные. Антенный пост, который, собирали сами дети, находится на крыше школы. Во время первой встречи ребята не только обсудили планы, но и установили резервную антенну с помощью нехитрого оборудования.