Спускаемый аппарат «Союз» из Королева представили на выставке в Минске

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз», обладающий высокой исторической и музейной ценностью, стал ключевым экспонатом в павильоне «Космос» музея аэроклуба ДОСААФ в Минске. Этот редкий предмет был передан в Беларусь из Музейного объединения наукограда Королев по договору о сотрудничестве с аэроклубом ДОСААФ, которое длится уже более двух лет.

19 октября 2024 года в Минске на аэродроме «Липки» состоялось открытие музея авиационной техники, приуроченное к 90-летию Минского аэроклуба ДОСААФ им. С. И. Грицевца. Именно тогда аппарат «Союз» впервые отправился за пределы России для участия в международной экспозиции. По просьбе принимающей стороны Музейное объединение Королева продлило договор на экспонирование.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко осмотрел экспозицию павильона «Космос» во время посещения аэроклуба ДОСААФ в Минске. Особый интерес главы государства вызвал спускаемый аппарат «Союз» — единственная часть космического корабля, возвращающаяся на Землю.