Спрос пошел вверх. Сколько стоит аренда дач в Подмосковье

Аренда дачи в Подмосковье в среднем обойдется от 80 тысяч рублей в месяц

Спрос на коттеджи и дачи в Московской области резко вырос по сравнению с мартом. С приходом весны рынок загородной аренды закипел — среди предложений можно найти как типовые дома, так необычные варианты, которые точно удивят.

Сезон аренды начался в этом году раньше обычного. Только за апрель спрос на дачи подскочил в 2,5 раза по сравнению с мартом.

Несмотря на повышение стоимость аренды, жители столицы активно заключают договоры найма.

«Чаще всего клиент ориентируется на месторасположение и удобство. Если о арендует дачу с целью временного проживания, то он смотрит, есть ли рядом транспорт», — отметила юрист Алена Золотухина.

Также арендаторы обращают внимание на удобства: электричество, водопровод, отопление.

Средняя стоимость дачи на сутки составляет 15-20 тысяч рублей, но можно найти варианты дешевле. Аренда на месяц обойдется примерно от 80 тысяч рублей и выше.

Если нужна дача на большую семью, то потребуется выложить более крупную сумму. Например, аренда дома на 140 квадратных метров в Чехове будет стоить 110 тысяч рублей в месяц.

Есть на рынке и недорогие варианты дач. Например, любой желающий может арендовать юрту в Подмосковье за 35 тысяч рублей.

Любителей всего необычного может заинтересовать дом в виде слона. Удивительный объект высотой в 13 метров находится под Чеховом. Площадь такого дома с вау-эффектом составляет 95 «квадратов». Летом из хобота слона бьет фонтан, а глаза освещают участок.