Спрос на творог вырос на 2% в Подмосковье за месяц
Творог становится все популярнее среди жителей Подмосковья. Он богат кальцием, полезен для костей и зубов, содержит белок и другие важные микроэлементы. По данным Минсельхоза региона, в январе спрос на этот продукт вырос более чем на 2% по сравнению с декабрем.
В магазинах продали свыше 3,5 тысячи тонн творога — в среднем по 113 тонн в день. Продукт представлен на прилавках в различных вариациях: классический, обезжиренный, домашний, зерненый, безлактозный, а также с добавками — сухофруктами, ягодами и орехами.
Подмосковные производители предлагают большой выбор молочной продукции. Среди крупнейших — «Братья Чебурашкины», «Озерецкий молочный комбинат», «Рузское молоко» и «Ильинское 95».