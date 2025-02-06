Спрос на творог вырос на 2% в Подмосковье за месяц

Творог становится все популярнее среди жителей Подмосковья. Он богат кальцием, полезен для костей и зубов, содержит белок и другие важные микроэлементы. По данным Минсельхоза региона, в январе спрос на этот продукт вырос более чем на 2% по сравнению с декабрем.