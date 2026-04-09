Спрос на свежие помидоры и огурцы вырос на 21% в Подмосковье за месяц

В марте жители Подмосковья приобрели более 24 миллионов килограммов свежих овощей. Спроси заметно вырос на помидоры, огурцы, капусту и лук.

В марте жители Подмосковья приобрели 8,8 миллиона килограммов огурцов и помидоров — на 21,5% больше, чем в феврале. На 9% выросли продажи белокочанной капусты и репчатого лука, а также других овощей.

В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что собирать урожай круглый год помогают современные тепличные комплексы.

«Современные тепличные комплексы региона позволяют выращивать урожай независимо от сезона: передовые технологии обеспечивают стабильные условия для растений в любую погоду. Сегодня общая площадь тепличных хозяйств Подмосковья превышает 228 гектаров — благодаря этому свежие овощи всегда в наличии на полках магазинов и других торговых площадок региона», — отметили в ведомстве.