Спрос на ржаной хлеб вырос на 7% в Подмосковье с января

Предприятия Московской области выпустили более 485 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий за девять месяцев 2025 года. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Подмосковные хлебозаводы входят в число лидеров как в России, так и в Центральном федеральном округе. На их долю приходится свыше 30% производства хлебобулочной продукции в ЦФО и почти 11% — в масштабах страны. В числе крупнейших предприятий — «Щелковохлеб», «Серпуховхлеб» и «Хлебозавод Балашихи».

Заводы выпускают широкий ассортимент продукции: традиционный белый и ржаной хлеб, бездрожжевые изделия, а также сдобу и булочки с добавлением полезных злаков. В октябре 2025 года вырос потребительский спрос: продажи изделий из пшеничной муки увеличились более чем на 4%, а ржаного и ржано-пшеничного хлеба — почти на 7%.

В ведомстве отметили, что хлебопекарная отрасль Московской области продолжает стабильно развиваться и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. По итогам 2024 года подмосковные предприятия произвели почти 628 тысяч тонн хлеба и выпечки.