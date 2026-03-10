Спрос на растительные продукты вырос в Подмосковье в феврале

Великий пост у православных христиан в этом году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период многие отказываются от продуктов животного происхождения в пользу растительных. Так, в феврале в магазинах Подмосковья отметили рост продаж постных товаров.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что спрос на бобовые вырос на 11%. Это один из основных источников растительного белка. Объем реализации таких товаров превысил одну тысячу тонн.

Также в феврале зафиксировали рост спроса на гручку на 7%, а также овсянкии перловки на 6,8%. Среди остальных круп показатель составил 3,1%.

Также рост спроса на фрукты составит 13%, а на овощи — 6,3%.

«Помимо базовых продуктов, региональные торговые сети предлагают широкий ассортимент товаров растительного происхождения и готовых блюд, соответствующих постному рациону. Специализированное меню в этот период появилось и в заведениях общественного питания», — отметили в ведомстве.