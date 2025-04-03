Спрос на небольшие земельные участки для складов вырос в Балашихе

Компания «Реалитек» провела анализ рынка промышленно-логистических парков Подмосковья и зафиксировала значительное увеличение спроса на земельные участки малого размера. По итогам первого квартала 2025 года он вырос в этом сегменте на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, такая тенденция наблюдается и в Балашихе.

По данным аналитиков, средний размер наиболее востребованных участков составляет 25-30 соток, тогда как в прошлом году предпочтение отдавалось участкам площадью от 35 соток.

Аналитики «Реалитек» связывают эту тенденцию с несколькими ключевыми факторами: ростом электронной коммерции, что увеличивает потребность малых и средних предприятий в небольших складских помещениях для быстрого хранения и доставки товаров, а также стремлением к оптимизации логистики, при которой компактные склады используют как промежуточные пункты для более эффективного распределения продукции в пределах города или региона.

Растущий спрос на небольшие складские участки стимулирует развитие соответствующего сегмента рынка недвижимости. Инвесторы и застройщики проявляют интерес к созданию специализированных складских комплексов, ориентированных на малые площади с гибкими условиями аренды и широким спектром сопутствующих услуг.

Эта тенденция, наблюдаемая в Подмосковье, затрагивает и промышленно-логистические парки, расположенные на территории городского округа Балашиха. Это открывает новые возможности для развития малого и среднего бизнеса в регионе.