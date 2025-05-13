Спрос на колбасы вырос на 7% в Подмосковье в апреле

Жители Подмосковья все чаще покупают сырокопченые колбасы. В апреле спрос на эту продукцию вырос более чем на 7% по сравнению с мартом — в магазинах продали около 277 тонн таких деликатесов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

Московская область входит в тройку лидеров по производству колбас в Центральном федеральном округе — на нее приходится более 23% всех объемов. За первые три месяца года предприятия региона выпустили 65,6 тысячи тонн колбасных изделий, что на 8% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В ведомстве пояснили, что в среднем жители региона покупают более девяти тонн сырокопченой колбасы в день. Самые востребованные виды — это сервелат, салями, брауншвейгская и другие.

Среди производителей особенно популярны подмосковные компании: «Черкизово-Кашира», «Клинский мясокомбинат», завод «Ремит» из Подольска и «Мясницкий ряд» из Одинцова.