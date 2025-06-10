Спрос на бутилированную воду в Подмосковье вырос на 18%

В мае жители Московской области купили более 5,7 миллиона бутылок минеральной воды объемом пять литров. Как сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, это на 18,4% больше, чем месяцем ранее.

Рост продаж связан с сезонным повышением температуры. На полках магазинов представлен широкий выбор минеральной воды. Она содержит полезные элементы, такие как кальций, магний, натрий и калий, и способствует улучшению работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Продукцию выпускают и подмосковные производители. Среди крупнейших — компании «АКВАЛАЙФ», «Фонте Аква ПК», «БОБИМЭКС», «Мегапак», а также завод «ИДС Боржоми Россия».

Напомним, бутилированная вода входит в список товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». Дополнительную информацию можно найти на сайте национальной системы цифровой маркировки.