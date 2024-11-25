Спрос на белокочанную капусту вырос в Подмосковье на 28% за 2 месяца

Осень — лучшее время для засолки и квашения капусты. В это время собирают поздние сорта, которые подходят для зимних заготовок. По данным Министерства сельского хозяйства Московской области, в октябре спрос на свежую капусту среди жителей вырос на 28% по сравнению с сентябрем.
Для квашения лучше всего подходит белокочанная капуста средних и поздних сроков созревания с плотными кочанами и упругими, тонкими листьями. Среди рекомендуемых сортов: «Белоснежка», «Московская поздняя», «Подарок» и «Зимняя».
В ведомстве отметили, что квашеная капуста богата витамином С и минералами, укрепляющими иммунитет в сезон простуд. Достаточно съедать до 200 грамм в день для получения всех необходимых полезных свойств.
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