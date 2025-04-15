Спрос на баранину вырос на 10% в Подмосковье за месяц

Весной в Подмосковье выросли продажи мяса. Только в марте жители и гости региона купили около 23,3 тысячи тонн продукции. Больше всего продали мясо птицы — 17,1 тысячи тонн, свинины — свыше пяти тысяч тонн, говядины — почти 950 тонн и баранины — около 136 тонн.

По данным Минсельхоза Московской области, сильнее всего вырос спрос на баранину — на 10% по сравнению с февралем. Также увеличились продажи мяса птицы на 6%, а свинины и говядины — более чем на 3%.

Специалисты рекомендуют покупать мясо только в проверенных местах — на продовольственных рынках или в магазинах, где есть все необходимые ветеринарные документы. Напомним, качество продукции на рынках и ярмарках контролируют ветеринарные врачи. К продаже допускают только те товары, которые прошли все проверки: лабораторные исследования, варку-пробу и другие тесты. С начала года специалисты проверили более 20 тысяч образцов мяса, при этом, изъяли лишь 500 граммов свинины с признаками заболевания.