Справки об инвалидности начнут оформлять онлайн в Подмосковье в 2026 году

Справки об инвалидности с 1 марта следующего года можно будет оформить в электронном формате. Услугой смогут воспользоваться и жители Подмосковья.
В Министерстве социального развития региона рассказали, что для получения документов необходимо будет зарегистрироваться на сайте госуслуг, подать соответствующую заявку и дождаться решения, которое поступит в личный кабинет.
После этого пользователь получит возможность скачать справку и выписку из акта медико-социальной экспертизы.
В ведомстве уточнили, что документы будут заверены электронной подписью.
Бумажная справка будет также доступна для получения.
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