Справки об инвалидности начнут оформлять онлайн в Подмосковье в 2026 году

Справки об инвалидности с 1 марта следующего года можно будет оформить в электронном формате. Услугой смогут воспользоваться и жители Подмосковья.

В Министерстве социального развития региона рассказали, что для получения документов необходимо будет зарегистрироваться на сайте госуслуг, подать соответствующую заявку и дождаться решения, которое поступит в личный кабинет.

После этого пользователь получит возможность скачать справку и выписку из акта медико-социальной экспертизы.

В ведомстве уточнили, что документы будут заверены электронной подписью.

Бумажная справка будет также доступна для получения.