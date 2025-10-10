Справки из военкоматов начали оформлять онлайн в Подмосковье

Жителям Подмосковья больше не нужно посещать военкоматы, чтобы получить справки. Теперь документы можно оформить онлайн через региональный портал государственных услуг.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что новый сервис позволяет заказать до 25 видов документов, включая те, что требуются для назначения пенсий, получения пособий и льгот.

Достаточно зайти на портал через Единую систему идентификации и аутентификации, выбрать нужный военкомат и категорию заявителя, указать тип справки, а затем прикрепить к заявке все необходимые файлы.

Бесплатная услуга доступна для действующих военных, уволенных в запас, а также членов их семей.

Согласно регламенту, готовую справку оформляют за один рабочий день — значительно быстрее, чем при личном визите.

В министерстве отметили, что переход на цифровой формат помогает сократить сроки обработки заявлений и избавляет жителей от необходимости посещать военкоматы.

С начала 2025 года через портал подали свыше 2,1 тысячи электронных заявлений на получение справок.