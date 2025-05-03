Способы защититься от укусов клещей назвали в Подмосковье

В майские праздники все больше людей проводят время на природе. Однако в это время особенно активны клещи. Как защититься от укусов, рассказала главный внештатный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Клещи наиболее активны во влажных и тенистых местах, таких как леса, поля, парки и сады. Укус этого членистоногого практически не ощутим, так как его слюна действует как обезболивающее, но именно в ней и содержатся опасные инфекции. Например, „клещевой энцефалит“ или „болезнь Лайма“», — прокомментировала она.

При походе в лес или на пикник лучше надевать закрытую одежду и головные уборы. Рукава и штанины должны плотно прилегать к телу, желательно с манжетами или резинками.

Для дополнительной защиты можно использовать репелленты — ими нужно обработать как одежду, так и открытые участки кожи, следуя инструкции на упаковке. Каждые 2–3 часа необходимо проверять себя, детей и домашних животных.

Если клещ все же укусил, лучше сразу обратиться к врачу. Но если такой возможности нет, нужно действовать осторожно. Одинаева пояснила, что клеща нужно аккуратно удалить пинцетом, стараясь не раздавить его, чтобы не допустить попадания инфекции в кровь. После этого следует вымыть руки, продезинфицировать место укуса, а если осталась темная точка — смазать ее йодом.