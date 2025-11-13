Способы защитить ребенка от пневмонии назвали в НИКИ детства

Пневмония чаще всего развивается из-за бактерий, вирусов или грибков. Повышенный риск заболеть возникает при ослабленном иммунитете, хронических заболеваниях легких, переохлаждении и несоблюдении гигиены. Врачи НИКИ детства рассказали, как защитить ребенка от заболевания.

У детей болезнь можно заподозрить по высокой температуре свыше 38,5 градусов, кашлю, одышке, боли в груди при дыхании, слабости, потливости и потере аппетита. Заведующий консультативно-диагностическим центром № 3 Павел Фролов отметил, что при первых признаках затрудненного дыхания и высокой температуры не стоит ждать. Обращение к врачу в первые двое суток помогает избежать тяжелых осложнений.

«Пневмония у детей — это не простуда. Это воспаление легких, требующее немедленного вмешательства», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Главная защита от пневмонии — профилактика. Врачи советуют делать прививки, включая вакцинацию от пневмококковой инфекции, соблюдать гигиену, избегать контактов с заболевшими, следить за питанием и режимом дня ребенка и не допускать переохлаждения.