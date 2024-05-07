Способы снизить налог при продаже квартиры напомнили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 10:57 Способы снизить налог при продаже квартиры напомнили в Подмосковье Unsplash

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При продаже недвижимости бывшие владельцы обязаны заплатить налог с полученного дохода. Минжилполитики Подмосковья поделилось тремя способами, которые позволят уменьшить платежи.

Во-первых, можно подождать завершения минимального срока владения. Это период, после которого можно продать недвижимость без уплаты налога. Сроки варьируются от трех до пяти лет. Три года — когда владельцы получили собственность в подарок, унаследовали ее или приобрели по договору ренты. В остальных случаях — пять лет.

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Во-вторых, можно воспользоваться налоговым вычетом. Он уменьшит сумму на один миллион рублей при продаже квартир, комнат или домов, на 250 тысяч рублей — при продаже нежилых помещений.

Еще один способ — покупка недвижимости на собственные деньги. Например, если квартиру приобрели на собственные деньги, можно учесть эти средства и снизить налоговую базу на эту сумму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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