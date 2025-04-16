Способы преодолеть стресс назвали в НИКИ детства

День осведомленности о стрессе отмечают 16 апреля. Эксперты напоминают, что у него существует два вида: положительный — эустресс, который может даже помогать организму, и дистресс, возникающий из-за негативных переживаний. Врачи НИКИ детства рассказали, как справиться с напряжением.

«Эустресс — это полезный стресс, который активизирует физические и мыслительные ресурсы и помогает справляться с трудностями. Однако длительное пребывание в состоянии стресса может привести к истощению сил и нанести вред как физическому, так и психологическому здоровью», — рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков.

Чтобы понять, что дети переживают дистресс, важно обратить внимание на их поведение. Необходимо сравнить, насколько ребенок сейчас открыт и активен по сравнению с тем, каким был, например, неделю назад. Если он стал замкнутым и меньше делится своими чувствами, это может быть признаком того, что его психика перешла в режим самозащиты и экономии сил.

Лыков объяснил, если ребенок расстроен, стоит спокойно сказать ему об этом и показать, что взрослый рядом: можно выразить заботу и предложить помощь, но не давить. Также врач посоветовал не стесняться обращаться за поддержкой к психологам. Он отметил, что в состоянии стресса человек часто зацикливается на плохом. Важно помочь ребенку переключиться на что-то хорошее — хвалить за успехи, поддерживать, проявлять любовь.