Способы помощи при укачивании в машине напомнили в НИКИ детства | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:49 Способы помощи при укачивании в машине напомнили в НИКИ детства Unsplash

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Педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина напомнила родителям, как оказать помощь ребенку при укачивании в транспорте. Недуг, из-за которого укачивает в машине, называется кинетоз. Среди основных симптомов — беспокойное поведение ребенка, тошнота, рвота, а также боли в животе.

«С помощью вестибулярного аппарата ребенок ощущает, что он двигается в пространстве. Однако его глаза „показывают“ мозгу статическую картинку — так, будто движения не происходит. Мозг ребенка думает, что стоит на месте, однако на физическом уровне человек перемещается в пространстве», — подчеркнула Фатхуллина.

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Чтобы сделать поездку безболезненной, следует подготовиться заранее. За десять минут до посадки в машину с ребенком следует прогуляться или поиграть в подвижные игры. Это позволит активизировать вестибулярный аппарат.

В транспорте ребенка лучше сажать лицом по направлению к лобовому стеклу. Во время поездки необходимо обеспечить доступ к свежему воздуху — можно открыть окно или включить кондиционер. Помимо этого, при себе всегда следует иметь воду.

Если дети тяжело переносят переезды, родителям нужно посоветоваться с лечащим врачом по поводу лекарств от укачивания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В 2024 году в Подмосковье откроют 10 поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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