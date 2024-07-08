Главный педиатр Подмосковья Одинаева напомнила способы лечения солнечных ожогов

Кожа детей более подвержена негативному действию ультрафиолета, поэтому защищать ее нужно особенно внимательно. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, что делать в случае солнечных ожогов.

«Если вы заметили у ребенка солнечный ожог, необходимо немедленно переместить его в тень или прохладное место, приложить к пораженному участку прохладные компрессы и охлаждать кожу в течение 10 минут несколько раз в течение первого дня», — говорит Нисо Одинаева.

При необходимости ребенку можно дать обезболивающее, а если температура повысилась — жаропонижающее. Нужно пить много воды — это поможет избежать обезвоживания.

«После утихания острой боли нанесите на поврежденные участки кожи увлажняющий крем, гель или лосьон, предпочтительно с алоэ вера. Избегайте средств, содержащих спирт и гормоны», — советует педиатр.

Если на коже появились волдыри, нельзя их прокалывать. Одежда должна быть свободной, чтобы избежать трения. Если ребенок стал капризным и вялым, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Родителям напомнили, что посещать пляж лучше всего утром или вечером. С 12:00 до 17:00 находиться на солнце детям нежелательно.

Необходимо использовать солнцезащитные средства с уровнем SPF не ниже 30 даже находясь в тени, обновлять их каждые два часа и после каждого купания, даже если средство водостойкое.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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