Способы борьбы с фейками в медиа проработали в Серпухове

Круглый стол «Роль женщин в создании информационного пространства» прошел в Серпухове. На нем обсудили развитие медиа и борьбу с фейками.

Круглый стол прошел в рамках XXV-ого Чемпионата России по боксу среди женщин. Организаторы подготовили социально значимые и благотворительные мероприятия, в том числе круглый стол о создании и развитии информационного пространства.

О развитии СМИ говорили журналисты, бизнесмены, в частности Мокан Тахмина — директор по развитию ФМедиа, академик Российской академии радио, Элеонора Расулова — руководитель информационного канала Бокс ТВ, Мария Панкратьева — директор «Серпуховского информационного агентства», Олеся Акинфеева — главный редактор телеканала ОТВ Серпухов, Наталья Донская — руководитель управления по связям с общественностью МосСпортОбъект, Наталья Куимова — руководитель департамента по связям с общественностью благотворительного фонда «Мы выступаем как один», Елена Кочурова — исполнительный директор Ассоциации развития корпоративного спорта, Анастасия Бочарова — председатель совета регионального отделения Движение Первых в Подмосковье.

Спикеры и гости круглого стола встретились для того, чтобы обсудить новые форматы взаимодействия, найти способы борьбы с фейками и донесения до читателей актуальной и достоверной информации.

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