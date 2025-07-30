Спортзал Пороховской школы отремонтируют в Волоколамске к 1 сентября

Подготовка образовательных учреждений муниципалитета к новому учебному году продолжается. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила, как идет ремонт спортивного зала в Пороховской школе.

Косметический ремонт проводится за счет средств местного бюджета. Сейчас рабочие красят стены, ремонтируют потолок и освещение. После этого обновят щиты для игры в баскетбол.

«Приятно видеть, как преображается пространство. Когда была здесь в прошлый раз, зал выглядел „уставшим“. Уже сейчас заметно, как помещение становится более светлым, свежим, современным. Уверенна, что наши ученики будут с удовольствием заниматься здесь физкультурой», — отметила Наталья Козлова.

В Подмосковье уделяют особое внимание образованию и развитию инфраструктуры для детей. Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что в Московской области к 1 сентября начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.