Спортзал и учебные кабинеты обновили в КЦ «Обухово» в поселке Радиоцентра-9

В структурном подразделении культурного центра Обухово — Радиоцентре-9 продолжается капитальный ремонт. Уже обновлен и сдан коридор, учебные помещения и спортивный зал.

До конца года планируется полностью обновить входную группу, в следующем году сделать большой зал. Заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов лично контролирует работы на каждом этапе.

На сегодняшний день более 60 талантливых ребят с энтузиазмом погружаются в учебу и творчество в обновленных помещениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов. Он подчеркнул, что до конца 2026 года на территории региона построят более 30 новых спорткомплексов. Кроме того, особое внимание уделять объектам с большой историей.

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