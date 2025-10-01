Спортзал и 16 учебных кабинетов обустроят в новом корпусе школы № 14 в Коломне

Строители начали возводить пристрой к школе № 14 на улице Шилова в Коломне. Учебное заведение недавно открыли после капитального ремонта.

За парты в родную школу вернулись почти полторы тысячи учеников.

«Буквально через год рядом со школой появится дополнительный корпус на 400 мест. Здесь разместятся спортивный зал и 16 специально оборудованных учебных кабинетов, в том числе физики, химии, биологии и технологии. Специалисты подрядной организации уже приступили к устройству котлована», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Отметим, что школа № 14 входит в число крупнейших образовательных организаций города Коломны. В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство объектов социальной инфраструктуры» здание учебного заведения общей площадью более семи тысяч квадратных метров полностью реконструировали. Строители выполнили капитальный ремонт фасада и кровли, модернизировали инженерные коммуникации. Для школьников открыта столовая полного цикла обслуживания, оснащен просторный актовый зал, установлены новые учебные парты и мебель, кабинеты оборудованы современными интерактивными панелями.