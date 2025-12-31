Спортзал для занятий детей-инвалидов откроют в Одинцове

Тему создания спортивного зала для детей с ограниченными возможностями здоровья подняли жители Одинцова на выездной встрече с главой округа. Андрей Иванов вместе с заместителями ответили на вопросы более 50 местных жителей.

Одно из конкретных обращений прозвучало от Елены Ташматовой, руководителя автономной некоммерческой организации «Всем добра». Она попросила администрацию помочь создать условия для занятий спортом для детей-инвалидов. По ее словам, в округе есть группа маломобильных детей, увлеченных мини‑футболом и многие из них нуждаются в регулярных занятиях лечебной физкультурой.

Глава округа Андрей Иванов откликнулся на просьбу и пообещал предоставить одну из спортивных площадок в новой школе микрорайона Восточный для тренировок по мини‑футболу. Он уточнил, что планируется организовать занятия так, чтобы они были бесплатными для участников. Это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить доступность тренировок для маломобильных детей.

Кроме того, глава сообщил о планах по оборудованию на стадионе «Спартак» специализированной площадки для занятий лечебной физкультурой. Такая площадка даст возможность проводить комплексные реабилитационные и профилактические занятия в доступной и приспособленной среде.