Спортцентр с бассейном построят в Раменском в 2024 году | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:57 Спортцентр с бассейном построят в Раменском в 2024 году Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Физкультурно-оздоровительный комплекс продолжают строить на улице Махова в Раменском. Рабочие приступили к возведению первого этажа здания. Завершить строительство планируют до конца года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, в ФОКе оубстроят бассейн и зал для бадминтона. Там также будут помещения охраны, тренерские, конференц-зал и медблок.

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«На площадке задействовано 53 рабочих и пять единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне первого этажа здания, кладка стен и перегородок, монтаж наружных инженерных сетей, устройство чаши бассейна. Работы в графике», — добавили в министерстве.

Общая площадь здания превысит 3,8 тысячи квадратых метров. На территории также проведут благоустройство и построят парковку.

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