Спортсмены Зарайска выиграли соревнования по плаванию

Воскресенск стал ареной водных баталий — здесь прошел второй этап открытых областных соревнований по плаванию «Спортивный Дельфин». В заплывах приняли участие сильнейшие молодые атлеты Подмосковья, боровшиеся за медали на дистанции 100 метров в различных дисциплинах.

Команда «Детско-юношеской спортивной школы» Зарайска вновь подтвердила свой высокий статус. Главными триумфаторами зарайской команды стали победители в двух дисциплинах. Первое «золото» было завоевано на стометровке баттерфляем. Этот стиль считается «королевским» и самым энергозатратным, так как требует от пловца хорошей физической подготовки. Еще одну медаль высшей пробы в копилку Зарайска принес мастер брасса.

«Его уверенный финиш на 100-метровой дистанции не оставил шансов конкурентам, подтвердив филигранную работу тренеров спортшколы. Помимо медального зачета, соревнования стали важной вехой в личной карьере спортсменов. На дистанции 100 метров на спине зарайский пловец показал выдающийся результат, выполнив норматив второго спортивного разряда», — сообщили организаторы.