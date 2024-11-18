Спортсмены в Серпухове побывали на мастер-классе чемпиона мира по самбо

Воспитанники спортивной школы «Русский медведь» в Серпухове побывали на мастер-классе двукратного чемпиона мира по самбо Сергея Смирнова. Он показал им приемы во время борьбы и дал напутствия.

Сразу два мероприятия провели ко Дню самбо в Серпухове. Воспитанники школы «Русский медведь» перенимали опыт у Сергея Смирнова — мастер-спорта, чемпиона мира и обладателя кубка мира. Ребята с удовольствие выслушали наставника и приобрели полезные навыки.

Еще один мастер-класс прошел в школе № 18.

В Серпухове действуют две программы: «Za Самбо» и «Детский спорт» партии «Единая Россия». Обе направлены на приобщение молодого поколения к занятиям спортом.

Более 150 ребят занимаются как в спортивной школе «Русский медведь», так и в ее отделении в школе № 18. Федерация самбо России поддерживает школьный проект и бесплатно предоставляет ковер и форму для занятий.

Самбо — один из самых массовых видов спорта в России, который воспитывает характер и тренирует выносливость.

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