Спортсмены из Солнечногорска стали призерами всероссийских соревнований по рукопашному бою

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Спортсмены из Солнечногорска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Надежда России». Они отправились туда в составе сборной Московской области. 16 воспитанников Дома детского творчества «Буревестник» и спортивной школы № 2 ездили в Санкт-Петербург, чтобы отстоять честь Подмосковья и родного округа.

В Северной столице соревновались юноши и девушки разных возрастных категорий от 12 до 17 лет, а также мужчины и женщины. В состязаниях участвовали более 560 спортсменов из 35 регионов России.

По итогам упорной борьбы солнечногорцы завоевали шесть медалей всех достоинств. Первых мест удостоились Игорь Балдин, Юлия Брошкова, Анастасия Новосельцева. Вторым стал Иван Лебедев. «Бронза» у Кирилла Сысоева и Динары Кошелевой.

В общекомандном зачете подмосковная сборная заняла второе место в возрастной группе 12 — 13 лет.

«Это были соревнования высокого, всероссийского уровня. Даже те, кто не получил призовые места, приобрел колоссальный опыт. Готовимся к следующим высоким стартам», — рассказал тренер Роман Манухин.

К соревнованиям ребят готовили тренеры Роман и Владимир Манухины, Олег Поляков и Иракли Гагуа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».