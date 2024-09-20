Спортсмены с ОВЗ из Воскресенска стали призерами первенства Подмосковья по легкой атлетике

В Щелкове прошли чемпионат и первенство Московской области по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из двенадцати муниципалитетов.

Пять воскресенских спортсменов завоевали одиннадцать медалей, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. Особо отличилась Дарья Гарипова, которая победила в четырех дисциплинах программы первенства: бег на 100, 200 и 400 метров, а также в толкании ядра.

Также впечатляющие результаты показали Дмитрий Фоничкин и Любовь Пушкарева, ставшие победителями в своих классах в толкании ядра. Константин Тананин завоевал золото в прыжках в длину в классе F46. Сергей Ломов стал серебряным призером в толкании ядра с результатом.

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