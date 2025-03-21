Спортсмены с ОВЗ из Воскресенска победили на областном чемпионате по пауэрлифтингу

Представители спортивного клуба инвалидов «Лидер» из Воскресенска выиграли несколько золотых медалей на чемпионате Московской области по пауэрлифтингу спорта слепых и лиц с интеллектуальными нарушениями. Турнир объединил участников из Воскресенска, Электростали, Богородского округа, Серпухова и Егорьевска.

Чемпионат прошел в Егорьевске. Городской округ Воскресенск в состязаниях представили четыре спортсмена.

Пауэрлифтер Николай Козин с результатом 252,5 килограммов стал лидером в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями. Среди слепых Ольга Нахова в весовой категории до 60 килограммов с результатом 195 килограммов завоевала золотую медаль.

Еще одно золото в копилку спортклуба инвалидов «Лидер» принес Александр Шугаев, который выступил в категории до сотни килограммов. Он показал результат в 290 килограммов. А серебряная медаль в категории 110 килограммов с результатом 398 килограммов досталась Денису Абрамову.