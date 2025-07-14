Спортсмены прошли тестирование на лыжероллерах в Химках

Воспитанники спортивной школы «Лунево» в Химках прошли ежегодное тестирование на лыжероллерах. Традиционные соревнования здесь проводят уже 10 лет подряд.

В турнире участвовали спортсмены с разрядами по лыжным гонкам. Соревнования проходили по четырем дисциплинам: бесшажный ход, попеременный бесшажный ход, передвижение без палок и диагональный ход. Помимо этого, в программу включили категорию «Начинающие».

Среди юношей победителем стал Егор Самойленко, среди девушек — Ксения Акаева, а в группе «Начинающие» чемпионом стал Евгений Королев.

«Наши ребята — большие молодцы! Они не боятся трудностей, упорно тренируются и стремятся к победам. Желаю всем участникам соревнований дальнейших успехов, новых спортивных достижений и ярких побед!» — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Отметим, что сейчас в спортивной школе занимаются более 30 воспитанников. Главная цель подобных тестовых соревнований — проверить уровень технической и функциональной подготовки будущих чемпионов.